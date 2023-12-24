Миллионы изученных галактик, и все ради одной цели - понимания рождения Вселенных

Исследователи под руководством Тошики Куриты из Института Кавли разработали новый метод, анализирующий как пространственное распределение, так и форму галактик. Удивительно, но они обнаружили статистически значимое выравнивание форм галактик, расположенных на расстоянии более 100 миллионов световых лет друг от друга, что противоречит общепринятым представлениям.

Исследование дает беспрецедентное представление о первобытных флуктуациях, космических триггерах, которые породили звезды, галактики и многое другое. Подтверждая предсказания инфляционной теории, исследование демонстрирует корреляции между галактиками, казалось бы, не связанными между собой в процессе формирования.

Это космическое открытие не только бросает вызов существующим моделям, но и создает основу для новой эры космологических исследований, обещая раскрыть секреты зарождения Вселенной.