Миллионы работ студентов могли быть написаны ИИ: новый инструмент анализа

Новый инструмент обнаружения отметил 11% присланных работ как потенциально содержащие написанный искусственным интеллектом контент, а 3% были отмечены за широкое его использование (80% от всей работы или более).

Это вызывает опасения по поводу академической добросовестности, поскольку ИИ может создавать оригинальный, но потенциально неточный контент. Однако обнаружить использование ИИ довольно сложно. В отличие от плагиата, текст, созданный ИИ, не копируется — он создается заново. Кроме того, студенты могут использовать ИИ для «брейншторма» или переписывания, что затрудняет проведение «четких границ».

Инструмент Turnitin также обнаруживает перефразирование со стороны ИИ и рерайт с помощью таких сервисов, как Grammarly. Однако опасения по поводу предвзятости остаются. Исследования показывают, что детекторы ИИ могут иметь высокий процент ложноположительных результатов для людей, не являющихся носителями английского языка. Хотя Turnitin утверждает, что учитывает это, некоторые университеты, например Montclair State, приостановили использование этого инструмента из-за этих рисков.