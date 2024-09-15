Миллионы: стали известны ежегодные траты Илона Маска на охрану

Протокол безопасности Маска конкурирует с протоколом безопасности высокопоставленных государственных деятелей и включает в себя обширные меры, сродни небольшой секретной службе. Во время недавних публичных выступлений более тридцати сотрудников службы безопасности Tesla были расставлены по всем помещениям, а каждый посетитель предварительно тщательно проверялся.

В 2023 году Маск усилил охрану своих резиденций и резиденций своего отца Эррола Маска из-за опасений похищения. В числе мер — современные камеры наблюдения, электрические ограждения и круглосуточный мониторинг. Кроме того, Маск оснастил свою команду охраны современным оружием.