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Милонов одумался и разрешил россиянам заходить в соцсети без паспорта

Он отозвал из Госдумы свой же законопроект
Депутат Государственной думы Виталий Милонов отозвал свой законопроект о запрете регистрации в социальных сетях без паспорта.

Как сообщают СМИ, законопроект Милонова был снят с рассмотрения российским парламентом «в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы». Данный проект описывал процедуру регистрации в социальных сетях исключительно по паспорту, а также устанавливал допустимый возраст для регистрации аккаунта — 14 лет. При этом несовершеннолетние смогли бы завести страничку во «ВКонтакте» только с разрешением и при помощи родителей или опекунов.

Законопроект должен был ввести понятия «социальная сеть», «пользователь социальной сети» и «владелец социальной сети». Объяснялось, что цель инициативы — исключить возможность использования соцсетей анонимами.

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