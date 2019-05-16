Милонов одумался и разрешил россиянам заходить в соцсети без паспорта

Как сообщают СМИ, законопроект Милонова был снят с рассмотрения российским парламентом «в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы». Данный проект описывал процедуру регистрации в социальных сетях исключительно по паспорту, а также устанавливал допустимый возраст для регистрации аккаунта — 14 лет. При этом несовершеннолетние смогли бы завести страничку во «ВКонтакте» только с разрешением и при помощи родителей или опекунов.

Законопроект должен был ввести понятия «социальная сеть», «пользователь социальной сети» и «владелец социальной сети». Объяснялось, что цель инициативы — исключить возможность использования соцсетей анонимами.