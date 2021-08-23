Милонов предложил выпустить «школофоны» для детей

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на копию обращения Милонова. Депутат заявил, что из-за пандемии коронавируса многое изменилось в школьном образовательном процессе. Он считает, что возросло значение различных мобильных устройств.

При этом, как говорит Милонов, дети склонны к соперничеству по самым различным поводам, поэтому они могут завидовать сверстникам с дорогими смартфонами. «Такое положение вещей, к сожалению, создаёт нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование. ... В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами», — написал Милонов. — «В дальнейшем, учитывая тенденцию, прошу вас стать инициатором разработки отечественных смартфонов и планшетов для учеников школ, которые будут единственно допустимыми к использованию детьми. Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название "Школофон"».