Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Обнаруженный 27 июля 2024 года наземной системой ATLAS, 2024 ON демонстрирует интригующие особенности поверхности, заснять его удалось вплоть до деталей размером до 3,75 метра. Яркие пятна, обнаруженные на его поверхности, могут указывать на присутствие крупных валунов. Примечательно, что одна доля астероида в два раза больше другой, что обусловливает его необычную форму с общей длиной около 350 метров.