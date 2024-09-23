Наука и технологии
Опубликовано 23 сентября 2024, 08:15
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Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Планетарный радар обнаружил 2024 ON перед близким пролетом
Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года на расстоянии около миллиона километров. Этот уникальный астероид образовался при столкновении двух округлых тел на малой скорости.
Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли
© Ferra

Обнаруженный 27 июля 2024 года наземной системой ATLAS, 2024 ON демонстрирует интригующие особенности поверхности, заснять его удалось вплоть до деталей размером до 3,75 метра. Яркие пятна, обнаруженные на его поверхности, могут указывать на присутствие крупных валунов. Примечательно, что одна доля астероида в два раза больше другой, что обусловливает его необычную форму с общей длиной около 350 метров.

Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

© NASA / JPL-Caltech

Это близкое столкновение дает ценные сведения о характеристиках и формировании потенциально опасных астероидов, улучшая наше понимание этих небесных тел и их влияния на Землю.

Источник:N+1
Автор:Максим Многословный
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