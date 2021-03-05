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Наука и технологии
Сегодня в 14:42

Минцифры прокомментировало отключение домашнего интернета в России

Всё не так страшно
Издание РБК сегодня сообщило, что российские операторы 11 марта будут вынуждены отключить фиксированный беспроводной доступ в интернет. Причина тому — отсутствие разрешения на использование определённых частот от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Минцифры прокомментировало эту ситацию.

В публикации РБК говорилось, что Госкомиссия никак не может провести заседание и продлить срок разрешения. Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России дал комментарий по поводу новости.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)».

Андрей Канцуров
Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России