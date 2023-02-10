Минцифры заплатит до миллиона рублей за взлом Госуслуг

Минцифры заплатит до миллиона рублей за взлом ГосуслугИ не только их
Министерство цифрового развития запускает проект по поиску уязвимостей на Госуслугах и не только. За успешную работу “белые” хакеры, или же багхантеры, могут получить до одного миллиона рублей.
Фото: Госуслуги
Спонсором программы выступает "Ростелеком". Программа проходит в несколько этапов. На первом этапе независимые исследователи изучают Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах будет расширен список ресурсов и обновлены условия.
Размер вознаграждения зависит от степени уязвимости, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры:
низкая - подарки с символикой проекта
средняя - до 50 тысяч рублей
высокая - от 50 до 200 тысяч рублей
критическая - до 1 млн рублей и благодарность от команды Минцифры.
Отмечается, что багхантеры должны действовать в соответствии с установленными правилами.