Минцифры заплатит до миллиона рублей за взлом Госуслуг

Спонсором программы выступает "Ростелеком". Программа проходит в несколько этапов. На первом этапе независимые исследователи изучают Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах будет расширен список ресурсов и обновлены условия.

Размер вознаграждения зависит от степени уязвимости, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры:

низкая - подарки с символикой проекта

средняя - до 50 тысяч рублей

высокая - от 50 до 200 тысяч рублей

критическая - до 1 млн рублей и благодарность от команды Минцифры.

Отмечается, что багхантеры должны действовать в соответствии с установленными правилами.