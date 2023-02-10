Наука и технологии
15:59, 10 февраля 2023
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Минцифры заплатит до миллиона рублей за взлом Госуслуг

И не только их

Министерство цифрового развития запускает проект по поиску уязвимостей на Госуслугах и не только. За успешную работу “белые” хакеры, или же багхантеры, могут получить до одного миллиона рублей.

Минцифры заплатит до миллиона рублей за взлом Госуслуг

Фото: Госуслуги

Спонсором программы выступает "Ростелеком". Программа проходит в несколько этапов. На первом этапе независимые исследователи изучают Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах будет расширен список ресурсов и обновлены условия.

Размер вознаграждения зависит от степени уязвимости, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры:

  • низкая - подарки с символикой проекта

  • средняя - до 50 тысяч рублей

  • высокая - от 50 до 200 тысяч рублей

  • критическая - до 1 млн рублей и благодарность от команды Минцифры.

Отмечается, что багхантеры должны действовать в соответствии с установленными правилами.

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