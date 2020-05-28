Миндзрав России не станет включать в статистику больных коронавирусом тех, кто болел бессимптомно

Что интересно, до сих пор неясно, с чем связано подобное решение изменить свой подход к вычислению количества больных коронавирусной инфекцией, который используется во всем мире.

”В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются”, — Минздрав России.

Напомним, что на данный момент Россия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. В общей сложности, с самого начала пандемии в стране, было зарегистрировано 370 680 случаев заболевания, при этом последние несколько дней прирост новых случаев составляет 8-9 тыс человек.