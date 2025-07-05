Минэнерго создало реестр оборудования для майнинга

Цель создания реестра — точнее выявлять потребителей, использующих электроэнергию для майнинга. Это позволит применять к ним отдельные правила и налоговые меры. Документ уже передан в регионы, где зафиксирована высокая активность майнеров.

Конюшенко отметил, что это важный шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления электроэнергии.

Идея создания реестра обсуждалась с начала года, а в мае её поддержал Минпромторг. Напомним, в России действует закон о майнинге, согласно которому заниматься добычей криптовалют могут как физические, так и юридические лица. Компании и ИП должны быть включены в специальный реестр ФНС. Частные лица могут майнить без регистрации, если не превышают лимит по потреблению электроэнергии. Все майнеры обязаны сообщать налоговой службе о полученной цифровой валюте.