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Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2024, 21:59
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Минэнерго США запретили собирать данные об энергопотреблении криптовалют

И для чего это сделано
Судья временно запретил Министерству энергетики США (DOE) собирать данные об энергопотреблении криптовалютных майнинговых операций. Решение было принято за несколько дней до запланированного срока, когда майнеры должны были заполнить анкету, предписанную агентством.

Постановление вытекает из иска, поданного Альянсом новых гражданских свобод (NCLA) от имени Техасского совета по блокчейну и Riot Platforms, компании по майнингу биткоинов, расположенной в Колорадо. NCLA, самопровозглашенная группа «конституционных свобод» утверждала, что опрос Министерства энергетики нарушает права майнеров криптовалют

Самый весомый аргумент в иске касался использования Министерством энергетики «чрезвычайных» положений для проведения опроса. По мнению судьи, такие меры могут быть оправданы только в том случае, если «при соблюдении обычных процедур получения разрешений существует обоснованная вероятность нанесения вреда общественности».

Это решение было принято на фоне продолжающихся дебатов о влиянии майнинга криптовалют на окружающую среду и растущем потреблении энергии в этой отрасли. Хотя победа NCLA дает временную передышку некоторым майнерам, во время запланированного на 28 февраля слушания по судебному запрету, скорее всего, развернется более масштабная судебная борьба.

Источник:Semafor
Автор:Максим Многословный
Теги:
#криптовалюта
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#электричество
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#сша