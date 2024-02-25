Минэнерго США запретили собирать данные об энергопотреблении криптовалют

Постановление вытекает из иска, поданного Альянсом новых гражданских свобод (NCLA) от имени Техасского совета по блокчейну и Riot Platforms, компании по майнингу биткоинов, расположенной в Колорадо. NCLA, самопровозглашенная группа «конституционных свобод» утверждала, что опрос Министерства энергетики нарушает права майнеров криптовалют

Самый весомый аргумент в иске касался использования Министерством энергетики «чрезвычайных» положений для проведения опроса. По мнению судьи, такие меры могут быть оправданы только в том случае, если «при соблюдении обычных процедур получения разрешений существует обоснованная вероятность нанесения вреда общественности».

Это решение было принято на фоне продолжающихся дебатов о влиянии майнинга криптовалют на окружающую среду и растущем потреблении энергии в этой отрасли. Хотя победа NCLA дает временную передышку некоторым майнерам, во время запланированного на 28 февраля слушания по судебному запрету, скорее всего, развернется более масштабная судебная борьба.