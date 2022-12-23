Минфин РФ одобрил законопроект о криптовалютах. О чём он

В Минфине считают, что Банк России должен согласовать с министерством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР). В его рамках некоторые участники рынка смогут проводить операции по обмену криптовалют на фиатные деньги (то есть на рубли). В частности, это может коснуться майнеров криптовалют и отдельных участников внешнеэкономической деятельности, которые получают оплату за экспортные поставки в криптовалюте.

Легализация позволит облагать такие доходы налогом. Сообщается, что Минфин настаивает на исключении из законопроекта нормы о том, что если майнеры обменивают криптовалюты на зарубежных биржах, к ним не будут применяться положения закона о валютном регулировании.