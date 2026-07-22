Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Бессент подчеркнул, что администрация Трампа «поддерживает открытые ИИ-модели», но не потерпит «кражи технологий».

Тема поднялась на фоне успехов китайских стартапов. Достаточно вспомнить открытую модель DeepSeek R1, которая «ворвалась с двух ног» на рынок в прошлом году.

Недавно другая китайская фирма Moonshot при поддержке Alibaba выпустила модель Kimi K3, которая по тестам сравнима с новейшими американскими аналогами. В том числе Anthropic Fable 5 и OpenAI GPT-5.6.

В сентябре, кстати, как пишут СМИ, пройдут первые американо-китайские переговоры по ИИ.