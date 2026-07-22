Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2026, 21:13
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Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Что случилось
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти готовы ввести санкции против китайских разработчиков ИИ, если те будут уличены в воровстве интеллектуальной собственности у американских компаний.
Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

© Ferra.ru

Бессент подчеркнул, что администрация Трампа «поддерживает открытые ИИ-модели», но не потерпит «кражи технологий».

Тема поднялась на фоне успехов китайских стартапов. Достаточно вспомнить открытую модель DeepSeek R1, которая «ворвалась с двух ног» на рынок в прошлом году.

Недавно другая китайская фирма Moonshot при поддержке Alibaba выпустила модель Kimi K3, которая по тестам сравнима с новейшими американскими аналогами. В том числе Anthropic Fable 5 и OpenAI GPT-5.6.

В сентябре, кстати, как пишут СМИ, пройдут первые американо-китайские переговоры по ИИ.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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