Минфины США и Китая создали совместные рабочие группы, чтобы «углубить связи»

Эти группы разделены на экономический и финансовый сегменты и нацелены на создание надежных каналов связи между двумя крупнейшими экономиками мира. Йеллен подчеркнула, что эти группы будут служить важнейшими форумами для обсуждения интересов и проблем обеих стран, содействия честной экономической конкуренции и создания равных условий.

Это событие последовало за несколькими визитами высокопоставленных американских чиновников в Китай в этом году, что создает предпосылки для возможной встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре в ходе Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Сан-Франциско.

Министры финансов обеих стран обязались проводить регулярные встречи для укрепления экономических связей.