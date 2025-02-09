Мини-спутник сделал снимки Земли в высоком качестве

Спутник оснащен передовой оптикой и технологией обработки изображений, что позволяет ему делать черно-белые снимки с разрешением от 2,5 до 3 метров. На этих фотографиях изображены здания, дороги и ландшафты в окрестностях Сиэтла и аргентинского региона Патагония.

ONGLAISAT был доставлен на Международную космическую станцию в ноябре и развернут с японского модуля Kibo 10 декабря. В ходе миссии были успешно протестированы система камер, контроль высоты и технология обработки изображений.

Генеральный директор ArkEdge Такайоши Фукуйо заявил, что изображения получились такими же четкими, как при аэрофотосъемке, несмотря на то, что были сделаны из космоса. Миссия завершится в марте, но ее технология будет использована в будущих проектах.