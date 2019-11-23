Минимальный возраст продажи электронных сигарет решили повысить

Об этом Дональд Трамп сообщил во время встречи в Белом доме по проблеме вейпинга. В ней также участвовали министр здравоохранения, сенатор и представители табачной индустрии.

Сообщается, что некоторые участники встречи хотели добиться полного запрета электронных сигарет со вкусовыми добавками. Но Трамп идею не поддержал, напомнив историю с сухим законом.

Напомним, обсуждения вейпинга и курения электронных сигарет в США разгорелись после серии связанных с этим смертей. Первый случай был зафиксирован в августе. В октябре насчитывалось уже 34 жертвы. Врачи установили, что причиной болезни и смертей могли стать токсические вещества в жидкостях для вейпа.