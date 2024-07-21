Мининептун оказался замороженной суперземлей

Астрономы под руководством Шарля Кадье из Монреальского университета проанализировали данные транзитной спектроскопии, полученные с помощью прибора NIRISS «Уэбба». Полученные результаты говорят о том, что вместо газового гиганта с богатой водородом атмосферой LHS 1140 b может иметь плотную атмосферу с преобладанием азота и скалистую поверхность, возможно, покрытую льдом.

В будущем планируется провести наблюдения с помощью приборов NIRSpec и MIRI, чтобы подтвердить эти выводы и оценить обитаемость планеты.