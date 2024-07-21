Мининептун оказался замороженной суперземлей

Опубликовано 21 июля 2024, 21:44
1 мин.
Мининептун оказался замороженной суперземлейLHS 1140 b - это замерзшая суперземля, а не мининептун
Недавние наблюдения за экзопланетой LHS 1140 b, расположенной всего в 40 световых годах от нас в созвездии Цетус, заставили ученых пересмотреть ее классификацию. Первоначально считалось, что это мининептун, однако новые данные, полученные с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», указывают на то, что LHS 1140 b, скорее всего, является замерзшей суперземлей.
Астрономы под руководством Шарля Кадье из Монреальского университета проанализировали данные транзитной спектроскопии, полученные с помощью прибора NIRISS «Уэбба». Полученные результаты говорят о том, что вместо газового гиганта с богатой водородом атмосферой LHS 1140 b может иметь плотную атмосферу с преобладанием азота и скалистую поверхность, возможно, покрытую льдом.
В будущем планируется провести наблюдения с помощью приборов NIRSpec и MIRI, чтобы подтвердить эти выводы и оценить обитаемость планеты.