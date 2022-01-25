Министерство финансов выразило отношению к запрету криптовалюты в России

Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает против запрета. Минфин считает, что вместо запретов следует регулировать отрасль. Ведомство уже подготовило концепцию регулирования криптовалют и ждёт позицию правительства по этому вопросу.

Чебесков пояснил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан. «Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — отметил глава департамента финансовой политики.