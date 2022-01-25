Министерство финансов выразило отношению к запрету криптовалюты в России

Министерство финансов выразило отношению к запрету криптовалюты в РоссииНедавно центробанк предложил запрет
Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает против запрета. Минфин считает, что вместо запретов следует регулировать отрасль. Ведомство уже подготовило концепцию регулирования криптовалют и ждёт позицию правительства по этому вопросу.
Чебесков пояснил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан. «Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — отметил глава департамента финансовой политики.