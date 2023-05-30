Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолёт, собранный из отечественных деталей

Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолёт, собранный из отечественных деталейВ производстве находятся ещё несколько таких самолётов
Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о передаче Министерству обороны России нового тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А, собранного из отечественных комплектующих.
Это модернизированная версия, которая превосходит предыдущие по самолётовождению, точности десантирования, качеству радиосвязи, дальности полёта и увеличенной массе перевозимого груза. Самолёт собран на базе предприятия «Авиастар» — филиала компании «Ил». На этом предприятии в различной степени готовности находятся ещё несколько самолётов Ил-76МД-90А.
Новый тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО «Ил» — «Авиастар» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха»), передан заказчику — Министерству обороны РФ. Наземные и лётные испытания самолёта прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.