Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолёт, собранный из отечественных деталей

Это модернизированная версия, которая превосходит предыдущие по самолётовождению, точности десантирования, качеству радиосвязи, дальности полёта и увеличенной массе перевозимого груза. Самолёт собран на базе предприятия «Авиастар» — филиала компании «Ил». На этом предприятии в различной степени готовности находятся ещё несколько самолётов Ил-76МД-90А.