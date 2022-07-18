Министерство внутренней безопасности США обвинили в отслеживании смартфонов американцев

Сообщается, что Министерство внутренней безопасности использовало инструменты наподобие Venntel и Locate X, которые обрабатывают данные о местоположении от обычных приложений, установленных на смартфонах американцев. В частности Следственная служба МВБ применяла эти сервисы.

Отмечается, что после приобретения данных у частного предприятия, правоохранительные органы использовали их без ордера. А это можно трактовать как нарушение.

Так полиция получала с данные о местоположении людей, наркотиков и оружия. Утверждается, что эта информация предназначена для уголовных расследований, а не для иммиграционного контроля.