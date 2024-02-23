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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 14:20
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Министерство юстиции США назначило первого главного специалиста по ИИ

Он будет следить за соблюдением этических норм использования технологий
Министерство юстиции США (DOJ) назначило своего первого главного специалиста по ИИ — Джонатана Майера. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Минюст пытается разобраться с растущим влиянием искусственного интеллекта на правоохранительную деятельность и его потенциальным воздействием на «справедливость и правосудие».

Генеральный прокурор Меррик Гарланд в своем заявлении подчеркнул важность этого назначения, указав на необходимость для Минюста «идти в ногу с быстро развивающимися научными и технологическими достижениями». Роль Майера (ученого и исследователя права из Принстонского университета) будет многогранной:

  • Он соберет команду технических и политических специалистов, которые будут консультировать Минюст по вопросам кибербезопасности и ИИ.

  • Майер будет давать рекомендации по научным и технологическим вопросам, влияющим на деятельность Минюста.

  • Он будет помогать Минюсту привлекать и удерживать высококлассных технических специалистов.

В указе также подчеркивается необходимость соблюдения стандартов справедливости в приложениях ИИ, используемых для вынесения приговоров, условно-досрочного освобождения и наблюдения — областей, имеющих непосредственное отношение к работе Минюста.