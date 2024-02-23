Министерство юстиции США назначило первого главного специалиста по ИИ

Министерство юстиции США назначило первого главного специалиста по ИИОн будет следить за соблюдением этических норм использования технологий
Генеральный прокурор Меррик Гарланд в своем заявлении подчеркнул важность этого назначения, указав на необходимость для Минюста «идти в ногу с быстро развивающимися научными и технологическими достижениями». Роль Майера (ученого и исследователя права из Принстонского университета) будет многогранной:
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Он соберет команду технических и политических специалистов, которые будут консультировать Минюст по вопросам кибербезопасности и ИИ.
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Майер будет давать рекомендации по научным и технологическим вопросам, влияющим на деятельность Минюста.
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Он будет помогать Минюсту привлекать и удерживать высококлассных технических специалистов.
В указе также подчеркивается необходимость соблюдения стандартов справедливости в приложениях ИИ, используемых для вынесения приговоров, условно-досрочного освобождения и наблюдения — областей, имеющих непосредственное отношение к работе Минюста.