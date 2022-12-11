Наука и технологии
16:45, 11 декабря 2022
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Министр экономики Тайваня: «TSMC — не американский производитель»

Компания хоть и откроет в США заводы, но сохранит независимость

Недавно стало известно, что крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC откроет в США два новых завода. Министр экономики острова Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) прокомментировала критические замечания об этом событии.

Министр экономики Тайваня: «TSMC — не американский производитель»

Фото: Wikimedia

Министр отметила, что глобальная торговая система изменяется из-за того, что отдельные страны стараются усилить свою национальную безопасность. Она назвала комментарии в духе «TSMC теперь американская компания», попытками дестабилизировать американо-тайваньские отношения.

На днях крупная китайская газета заявила, что США будут воровать технологии «китайского Тайваня», благодаря тому, что на территории страны откроются предприятия TSMC.

Источник:Wccftech
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