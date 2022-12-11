Министр экономики Тайваня: «TSMC — не американский производитель»

Министр отметила, что глобальная торговая система изменяется из-за того, что отдельные страны стараются усилить свою национальную безопасность. Она назвала комментарии в духе «TSMC теперь американская компания», попытками дестабилизировать американо-тайваньские отношения.

На днях крупная китайская газета заявила, что США будут воровать технологии «китайского Тайваня», благодаря тому, что на территории страны откроются предприятия TSMC.