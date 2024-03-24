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Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 23:15
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Министр торговли Китая встретился с мировыми технологическими титанами

В рамках бизнес-конференции
Министр торговли Китая Ван Вэньтао провел переговоры с руководителями мировых технологических гигантов, таких как Apple и SK Hynix, в преддверии Китайского форума развития, стремясь привлечь иностранных инвесторов.

Во время встреч с генеральным директором Apple Тимом Куком и генеральным директором Hynix Кваком, Но Джуном Ван подчеркнул приверженность Китая к экономической открытости, предлагая перспективы роста для транснациональных корпораций в условиях замедления экономики и напряженных международных отношений. Поскольку объем иностранных инвестиций в Китай значительно сократился, дискуссии Ванга были направлены на то, чтобы успокоить инвесторов на фоне эскалации напряженности между Китаем и США и усилий по диверсификации цепочек поставок за пределы Китая.

В своем диалоге с Куком Ван подчеркнул, что экономическое сотрудничество имеет решающее значение для стабилизации двусторонних отношений, и выразил готовность Китая сотрудничать для создания благоприятной деловой среды. Аналогичным образом, в ходе переговоров с Hynix обсуждались вопросы сотрудничества в области цепочек поставок и перспективы инвестиций в обширный китайский рынок потребительской электроники.

Кроме того, круглый стол с участием фармацевтических гигантов, включая Bristol-Myers Squibb, GSK и Pfizer, подчеркнул «открытость» Китая к сотрудничеству в сфере здравоохранения.

Источник:Nikkei
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#общение
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#Apple