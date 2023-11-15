Министр ВВС США преуменьшил роль истребителей F-16 для Украины

Министр ВВС США преуменьшил роль истребителей F-16 для УкраиныИ зачем тогда их передавать?
По мнению министра ВВС США Фрэнка Кендалла, предстоящая поставка западными союзниками истребителей F-16 на Украину не изменит кардинально соотношение сил в конфликте, пишет ТАСС. Признавая, что эти самолеты усилят возможности Украины, Кендалл подчеркнул, что это не станет переломным моментом.
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США оказывают помощь в подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16, причем обучение началось в октябре этого года в Аризоне. Кендалл подчеркнул, что США играют вспомогательную роль, и поставка F-16 будет осуществлена только после того, как украинские вооруженные силы будут должным образом подготовлены.
В более ранних заявлениях американских официальных лиц, в том числе советника по национальной безопасности Джейка Салливана, подчеркивалось, что поставки F-16 не станут решающим фактором в конфликте.