Министра обороны Великобритании уволили из-за утечки информации о Huawei

На закрытых переговорах Совета национальной безопасности, в частности, обсуждалось вероятное сотрудничество Великобритании с Huawei для создания сетей 5G в стране.

Об утечке стало известно в конце апреля. Сообщается, что Уильямсон передал СМИ информацию о том, что Huawei будет поставщиком оборудования для строительства сетей 5G в Великобритании. История вызвала широкий общественный резонанс, так как против сотрудничества Великобритании с Huawei выступали США. Напомним, недавно ЦРУ заявило, что компанию финансируют китайские власти и спецслужбы.

Место Уильямсона займёт нынешний министр международного развития Пенни Мордонт.