Министры обороны Евросоюза случайно раскрыли пароль от секретной видеоконференции

Журналист телеканала RTLNieuws Даниэл Верлан подключился к видеоконференции из своей квартиры. Он успел помахать министрам рукой. Те, когда его заметили, пришли в замешательство, кто-то даже посмеялся.

В конференции участвовали представители 27 стран ЕС и председательствующий Боррель. Встреча была посвящена секретному проекту будущей военной концепции Евросоюза «Стратегический компас». Этот документ создаётся на базе объединённых данных разведслужб ЕС и останется конфиденциальным.

Журналист пробыл в видеозвонке минуту, его попросили отключиться и предупредили о криминальной ответственности за подключение. Инцидент пообещали расследовать.