Наука и технологии
Сегодня 18:00
Министры обороны Евросоюза случайно раскрыли пароль от секретной видеоконференции
К ней подключился журналист
Голландский министр обороны случайно опубликовал в Twitter фотографию с кодом встречи и паролем Zoom от секретной видеоконференции. Благодаря этому голландский журналист смог подключиться к онлайн-беседе. Ему пригрозили криминальной ответственностью за это, и он отключился. Эксперты отметили, что Россия или Китай с удовольствием послушали бы эту конфиденциальную встречу.
Журналист телеканала RTLNieuws Даниэл Верлан подключился к видеоконференции из своей квартиры. Он успел помахать министрам рукой. Те, когда его заметили, пришли в замешательство, кто-то даже посмеялся.
В конференции участвовали представители 27 стран ЕС и председательствующий Боррель. Встреча была посвящена секретному проекту будущей военной концепции Евросоюза «Стратегический компас». Этот документ создаётся на базе объединённых данных разведслужб ЕС и останется конфиденциальным.
Журналист пробыл в видеозвонке минуту, его попросили отключиться и предупредили о криминальной ответственности за подключение. Инцидент пообещали расследовать.