Минные поля раскрыли уязвимость западной техники на Украине

Бои на минных полях выявили уязвимость бронетехники, которую официальные лица называли важнейшим имуществом Украины, пишет The Washington Post. В статье подчеркивается, что подрыв мин под несколькими единицами бронетехники приводит к концентрации военной техники в одном месте, что делает ее легкой мишенью для российских вертолетов. Кроме того, эффективность средств разминирования ограничена, поскольку российские войска при атаках в первую очередь нацеливаются на них.

Очевидно, что нынешние методы недостаточны для предотвращения потерь бронетехники.