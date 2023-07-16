Минные поля раскрыли уязвимость западной техники на Украине

Минные поля раскрыли уязвимость западной техники на УкраинеThe Washington Post назвал их «главным препятствием» украинского контрнаступления
Уязвимость западной военной техники, в частности, недавно поступивших на вооружение американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, проявилась в ходе продолжающегося конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.
Источник: Ferra.ru
Бои на минных полях выявили уязвимость бронетехники, которую официальные лица называли важнейшим имуществом Украины, пишет The Washington Post. В статье подчеркивается, что подрыв мин под несколькими единицами бронетехники приводит к концентрации военной техники в одном месте, что делает ее легкой мишенью для российских вертолетов. Кроме того, эффективность средств разминирования ограничена, поскольку российские войска при атаках в первую очередь нацеливаются на них.
Очевидно, что нынешние методы недостаточны для предотвращения потерь бронетехники.