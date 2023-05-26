Минобороны: диабет — не основание для освобождения от мобилизации«У всех есть хронические заболевания»
Министерство обороны России заявило, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут включены в перечень заболеваний, освобождающих граждан от военной службы при частичной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Александр Серговенцев, заместитель начальника Главного военно-медицинского управления ведомства, пояснил, что расширение списка за счет включения этих заболеваний приведет к тому, что практически никто не будет годен к службе из-за распространенности хронических заболеваний.
Решение основано на действующих федеральных законах и указах, регламентирующих освобождение от военной службы. Министерство обороны представило рекомендации по проведению медицинских осмотров и обследований для обеспечения надлежащего отбора потенциальных призывников.
Частичная мобилизация в России проводилась с сентября по октябрь 2022 года.