Минобороны ФРГ обвинила Россию в «слежке» за немецкими спутниками

По словам министра, два спутника IntelSat, которые применяются в том числе и армией Германии, отслежиались российскими аппаратами. Писториус подчеркнул, что речь идёт о «размещении российских спутников в непосредственной близости от систем Германии и её союзников».

Немецкая сторона рассматривает такие действия как возможную угрозу собственной безопасности.