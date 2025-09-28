Минобороны ФРГ обвинила Россию в «слежке» за немецкими спутниками

Опубликовано 28 сентября 2025, 11:151 мин.
Минобороны ФРГ обвинила Россию в «слежке» за немецкими спутникамиГермания обвинила Россию в «слежке» за своими спутниками
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские разведывательные спутники сближаются с космическими аппаратами, которые используют немецкие военные, пишет Лента.ру. Его заявление опубликовано на сайте Минобороны ФРГ.
По словам министра, два спутника IntelSat, которые применяются в том числе и армией Германии, отслежиались российскими аппаратами. Писториус подчеркнул, что речь идёт о «размещении российских спутников в непосредственной близости от систем Германии и её союзников».
Немецкая сторона рассматривает такие действия как возможную угрозу собственной безопасности.