Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2025, 11:15
1 мин.

Минобороны ФРГ обвинила Россию в «слежке» за немецкими спутниками

Германия обвинила Россию в «слежке» за своими спутниками
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские разведывательные спутники сближаются с космическими аппаратами, которые используют немецкие военные, пишет Лента.ру. Его заявление опубликовано на сайте Минобороны ФРГ.
Минобороны ФРГ обвинила Россию в «слежке» за немецкими спутниками

© Ferra.ru

По словам министра, два спутника IntelSat, которые применяются в том числе и армией Германии, отслежиались российскими аппаратами. Писториус подчеркнул, что речь идёт о «размещении российских спутников в непосредственной близости от систем Германии и её союзников».

Немецкая сторона рассматривает такие действия как возможную угрозу собственной безопасности.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Германия
,
#космос