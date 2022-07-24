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Минобороны оценило отечественный "летающий танк"

И там есть чем похвастаться
В зоне спецоперации на Украине российские войска используют штурмовики Су-25 “Грач”. Так, Минобороны России рассказало об особенностях отечественного "летающего танка", передает RT.
Минобороны оценило отечественный "летающий танк"

Ведомство отмечает, что Су-25 проводит полеты на предельно малых высотах, что снижает вероятность их обнаружения и поражения средствами противовоздушной обороны, а выход на рубеж боевого пуска осуществляется на максимальных скоростях.

Для лучшей защиты на глубокомодернизированной версии Су-25СМ3 установлен бортовой комплекс обороны “Витебск”. Это одна из разновидностей авиационного средства радиоэлектронной борьбы.

На штурмовиках применяется неуправляемая авиационная ракета С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Заявлена его способность поражать укрепленные и забетонированные объекты, командные пункты, скопления бронетехники, а также разрушать взлетно-посадочные полосы. Помимо этого Су-25 способны применять пушки, бомбы и управляемые ракеты, в том числе по воздушным целям.

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