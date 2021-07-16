Минобороны России обвинило зарубежных хакеров в атаке на сайт ведомства

Около часа назад специалисты Службы компьютерной безопасности нейтрализовали DDoS-атаку на сайт Минобороны России, сообщает ТАСС. Атака, по информации агентства, не прекратилась. Отмечается, что никаких нарушений в системе безопасности сайта допущено не было.

В Минобороны говорят, что хакерская атака началась сегодня в 10 утра. Источник находится за пределами России.

Две недели назад были зафиксированы DDoS-атаки на компьютерные системы, с помощью которых организовывалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Этим официальные органы объяснили технические проблемы во время трансляции.