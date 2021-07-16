Минобороны России обвинило зарубежных хакеров в атаке на сайт ведомства

Наука и технологии
Сегодня в 15:30
Минобороны России обвинило зарубежных хакеров в атаке на сайт ведомстваСегодня сайт был недоступен
Сегодня днём временно был недоступен официальный сайт Министерства обороны России. Известно, что причиной тому стала DDoS-атака. В ведомстве сообщили, что нападали из-за рубежа.
Около часа назад специалисты Службы компьютерной безопасности нейтрализовали DDoS-атаку на сайт Минобороны России, сообщает ТАСС. Атака, по информации агентства, не прекратилась. Отмечается, что никаких нарушений в системе безопасности сайта допущено не было.
В Минобороны говорят, что хакерская атака началась сегодня в 10 утра. Источник находится за пределами России.
Две недели назад были зафиксированы DDoS-атаки на компьютерные системы, с помощью которых организовывалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Этим официальные органы объяснили технические проблемы во время трансляции.