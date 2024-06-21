Минобороны России расширило производство беспилотников

Дюмин отметил, что в этой работе используется двойной подход. Первый предполагает непосредственное участие Министерства обороны, которое интенсифицирует производство и диверсификацию БПЛА.

Параллельно с этим происходит выявление и поддержка новаторов на низовом уровне, которых часто называют "кулибиными", с помощью упорядоченного процесса. Народный фронт координирует эту инициативу, обеспечивая ускоренное продвижение перспективных беспилотных технологий от разработки до серийного производства без бюрократических препон.

Отвечая на вопрос о достаточности нынешнего производства беспилотников, Дюмин подтвердил, что работа в этом направлении ведется.