Минобороны России расширило производство беспилотников

Опубликовано 21 июня 2024, 18:45
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Минобороны России расширило производство беспилотниковГоворит помощник президента Алексей Дюмин
Министерство обороны России активизировало работу по созданию беспилотников, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Инициатива направлена на развитие различных видов БПЛА, что подчеркивает их стратегическую важность.
Дюмин отметил, что в этой работе используется двойной подход. Первый предполагает непосредственное участие Министерства обороны, которое интенсифицирует производство и диверсификацию БПЛА.
Параллельно с этим происходит выявление и поддержка новаторов на низовом уровне, которых часто называют "кулибиными", с помощью упорядоченного процесса. Народный фронт координирует эту инициативу, обеспечивая ускоренное продвижение перспективных беспилотных технологий от разработки до серийного производства без бюрократических препон.
Отвечая на вопрос о достаточности нынешнего производства беспилотников, Дюмин подтвердил, что работа в этом направлении ведется.