Минобороны США испытали подводную лодку-робота в форме ската

В дизайне Manta Ray заключается его эффективность и выносливость. Созданная по модульному принципу, подводная лодка может поставляться по частям, что обеспечивает быструю сборку и развертывание, отмечают разработчики. Подробностей о разработке мало, но известно, что маломощные двигательные установки делают ее бесшумной и незаметной, а передовые датчики позволяют ей внимательно следить за окружающей обстановкой и потенциальными подводными угрозами.