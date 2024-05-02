Минобороны США испытали подводную лодку-робота в форме ската

Опубликовано 02 мая 2024, 16:30
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Минобороны США испытали подводную лодку-робота в форме скатаДля дальних военно-морских миссий
DARPA, научно-исследовательское подразделение Министерства обороны США, провело успешные испытания своей большой подводной лодки-робота Manta Ray. Эта разработка предназначена для дальних подводных миссий и обладает характеристиками, которые делают его «идеальным для скрытной разведки и сбора разведданных».
В дизайне Manta Ray заключается его эффективность и выносливость. Созданная по модульному принципу, подводная лодка может поставляться по частям, что обеспечивает быструю сборку и развертывание, отмечают разработчики. Подробностей о разработке мало, но известно, что маломощные двигательные установки делают ее бесшумной и незаметной, а передовые датчики позволяют ей внимательно следить за окружающей обстановкой и потенциальными подводными угрозами.
Успешные испытания, проведенные DARPA, стали еще одним шагом в развитии технологии подводных беспилотников.