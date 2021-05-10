Наука и технологии
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Минобороны США может отказаться от сотрудничества с Microsoft
Но не по своей воле
Министерство обороны США может закрыть проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI и тем самым отказаться от сотрудничества с Microsoft. Причины тому — судебные иски от Amazon и критика со стороны законодателей.
Контракт по проекту Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) Microsoft получила в 2019 году. Его сумма составила $10 млрд. По проекту минобороны хотело перенести IT-системы с физических серверов в «облако» Microsoft. С последней компанией за контракт соревновалась Amazon. Поэтому после выигрыша Microsoft конкурентная компания подала в суд, чтобы оспорить решение Пентагона. Минобороны и Microsoft подали ответный иск против иска Amazon. В апреле 2021 года суд отклонил его.
После этого замминистра обороны заявила, что оно может пересмотреть проект JEDI. Дело в том, что длительный судебный процесс может замедлить реализацию JEDI.