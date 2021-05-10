Минобороны США может отказаться от сотрудничества с Microsoft

Контракт по проекту Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) Microsoft получила в 2019 году. Его сумма составила $10 млрд. По проекту минобороны хотело перенести IT-системы с физических серверов в «облако» Microsoft. С последней компанией за контракт соревновалась Amazon. Поэтому после выигрыша Microsoft конкурентная компания подала в суд, чтобы оспорить решение Пентагона. Минобороны и Microsoft подали ответный иск против иска Amazon. В апреле 2021 года суд отклонил его.

После этого замминистра обороны заявила, что оно может пересмотреть проект JEDI. Дело в том, что длительный судебный процесс может замедлить реализацию JEDI.