Минобороны США объявили конкурс на создание технологий доставки грузов в космос

Согласно условиям конкурса, выигравшие компании должны через 2-3 года представить транспортные системы для доставки любых грузов «в космос, из космоса и через него». По сообщениям Пентагона, такой путь упростит логистику для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом у Минобороны США есть и собственный проект космической доставки грузов. В этом направлении ведомство работает с 2018 года, сотрудничая со SpaceX, Blue Origin, VOX Space и Rocket Lab USA. В рамках проекта в 2021 году SpaceX получила $102 млн, на которые была простроена ракета Starship.