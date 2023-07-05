Минобороны США объявили конкурс на создание технологий доставки грузов в космос

17:23, 05 июля 2023
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Минобороны США объявили конкурс на создание технологий доставки грузов в космосПервые решения должны быть представлены через 2-3 года
Пентагон объявил конкурс на реализацию проекта Novel Responsive Space Delivery, в рамках которого должны быть отобраны компании, способные разработать технологии доставки грузов через космос.
Согласно условиям конкурса, выигравшие компании должны через 2-3 года представить транспортные системы для доставки любых грузов «в космос, из космоса и через него». По сообщениям Пентагона, такой путь упростит логистику для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.
При этом у Минобороны США есть и собственный проект космической доставки грузов. В этом направлении ведомство работает с 2018 года, сотрудничая со SpaceX, Blue Origin, VOX Space и Rocket Lab USA. В рамках проекта в 2021 году SpaceX получила $102 млн, на которые была простроена ракета Starship.