Минобороны США оценило применение Россией ядерного оружия

Минобороны США оценило применение Россией ядерного оружияМаловероятно
Комментируя заявление Путина о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, пресс-служба Пентагона отметила, что США не располагают информацией о планах Москвы применить этот вид оружия, передает ТАСС.
Фото: Unsplash
Да, они так и сказали:”"мы не видим никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие”, как и “оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил”. Однако, по их же заявлениям, они продолжают следить за действиями России.
Напомним, Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, о чем стало известно из слов президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Строительство склада будет завершено к 1 июня.