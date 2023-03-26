Наука и технологии
12:49, 26 марта 2023
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Минобороны США оценило применение Россией ядерного оружия

Маловероятно

Комментируя заявление Путина о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, пресс-служба Пентагона отметила, что США не располагают информацией о планах Москвы применить этот вид оружия, передает ТАСС.

Минобороны США оценило применение Россией ядерного оружия

Фото: Unsplash

Да, они так и сказали:”"мы не видим никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие”, как и “оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил”. Однако, по их же заявлениям, они продолжают следить за действиями России.

Напомним, Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, о чем стало известно из слов президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Строительство склада будет завершено к 1 июня.

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