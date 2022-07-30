Минобороны США заказала систему противовоздушной обороны за 3,3 млрд долларов

Так, представители Пентагона добавили, что контракт рассчитан на две позиции, а срок его действия — пять лет.

Издание отмечает, что, по заверениям производителя систем ПВО, Ground-based Midcourse Defense является единственной развернутой системой, способной защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. На данный момент их наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.