Минобороны США заказала систему противовоздушной обороны за 3,3 млрд долларов

Сегодня в 11:27
1 мин.
Минобороны США заказала систему противовоздушной обороны за 3,3 млрд долларовСрок контракта - пять лет
Минобороны США заключило контракт с компанией Northrop Grumman Systems Corp на 3,3 млрд долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет (ПВО), о чем сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp
Пентагон
Так, представители Пентагона добавили, что контракт рассчитан на две позиции, а срок его действия — пять лет.
Издание отмечает, что, по заверениям производителя систем ПВО, Ground-based Midcourse Defense является единственной развернутой системой, способной защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. На данный момент их наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.