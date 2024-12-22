Минобороны США заказало у оборонной компании Lockheed Martin 145 истребителей F-35

Известно, что стоимость контракта составляет $11,7 млрд долларов. Информацию об этом Министерство обороны США опубликовало на своём веб-ресурсе.

Официально сообщается, что 46 из 145 заказанных истребителей впоследствии будут проданы третьим странам. К тому же, кроме заказа самолётов, расширение контракта Пентагона с Lockheed Martin включает инструментальную поддержку для предприятий окончательной сборки и проверки в продукции в Италии и Японии.