Минобороны Тайваня учтет опыт СВО в оборонном строительстве

«Была сделана ставка на высокую степень мобильности, рассредоточении сил, маскировке, дублировании и децентрализации управления, обеспечивающее целостность управления на всем протяжении операции», — пишут военные. Эксперты Тайваня считают, что достижение многоуровневого сдерживания возможно благодаря концепции ассиметричных операций. Это означает использование нестандартных и неожиданных средств и методов для поражения противника.

В докладе говорится, что в случае конфликта Тайвань должен использовать дальнобойные, высокоточные и маневренные средства для поражения войск противника. В частности, речь идет о малогабаритном, интеллектуальном оружии, разнообразных беспилотных средствах и системах борьбы с ними.