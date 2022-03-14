Наука и технологии
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Минобороны Украины дали средство распознавания лиц для выявления российских военных

Clearview AI
Агентство Reuters сообщило, что Министерство обороны Украины в субботу начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI. Создатель технологии, американский стартап предложил использовать инструмент для установления личности российских военных, которые сейчас находятся на Украине.
Минобороны Украины дали средство распознавания лиц для выявления российских военных

Украина получила бесплатный доступ к мощной системе поиска по лицам. Это позволяет властям потенциально проверять людей, представляющих интерес, на контрольно-пропускных пунктах. Стартап Clearview заявил, что не предлагал эту технологию России, которая называет свои действия на Украине «спецоперацией».

Разработчики рассказали, что располагают базой из более 2 млрд изображений из социальной сети «ВКонтакте» из базой, насчитывающей более 10 млрд фотографий из других источников. Украина также хочет использовать инструмент для идентификации погибших.

Источник: Reuters
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