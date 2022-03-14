Минобороны Украины дали средство распознавания лиц для выявления российских военных

Наука и технологии
Сегодня в 12:58
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Минобороны Украины дали средство распознавания лиц для выявления российских военныхClearview AI
Агентство Reuters сообщило, что Министерство обороны Украины в субботу начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI. Создатель технологии, американский стартап предложил использовать инструмент для установления личности российских военных, которые сейчас находятся на Украине.
Украина получила бесплатный доступ к мощной системе поиска по лицам. Это позволяет властям потенциально проверять людей, представляющих интерес, на контрольно-пропускных пунктах. Стартап Clearview заявил, что не предлагал эту технологию России, которая называет свои действия на Украине «спецоперацией».
Разработчики рассказали, что располагают базой из более 2 млрд изображений из социальной сети «ВКонтакте» из базой, насчитывающей более 10 млрд фотографий из других источников. Украина также хочет использовать инструмент для идентификации погибших.
Источник: Reuters