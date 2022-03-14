Минобороны Украины дали средство распознавания лиц для выявления российских военных

Украина получила бесплатный доступ к мощной системе поиска по лицам. Это позволяет властям потенциально проверять людей, представляющих интерес, на контрольно-пропускных пунктах. Стартап Clearview заявил, что не предлагал эту технологию России, которая называет свои действия на Украине «спецоперацией».

Разработчики рассказали, что располагают базой из более 2 млрд изображений из социальной сети «ВКонтакте» из базой, насчитывающей более 10 млрд фотографий из других источников. Украина также хочет использовать инструмент для идентификации погибших.