Минобрнауки подготовит как минимум 15 тысяч специалистов по ИИ

По словам Фалькова, модули по ИИ будут включены во все студенческие программы, независимо от будущей профессии. «Неважно, вы будущий биолог, юрист, физик, химик, журналист — вы должны понимать, как можно использовать ИИ в своей деятельности», — подчеркнул министр.

Отдельно выделена программа подготовки специалистов по ИИ с глубокими знаниями математики. Она направлена на обучение будущих разработчиков технологий искусственного интеллекта и имеет конкретную цель — подготовить минимум 15 тысяч человек.

Таким образом, студенты получат базовые знания о возможностях ИИ в своей профессии, а также смогут стать разработчиками передовых технологий в этой сфере.