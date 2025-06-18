Минпромторг составил первый рейтинг регионов по уровню развития дронов

Опубликовано 18 июня 2025, 19:351 мин.
Минпромторг составил первый рейтинг регионов по уровню развития дроновВаш регион есть в лидерах?
На Петербургском международном экономическом форуме Минпромторг представил первый в России рейтинг «дронификации» — оценки того, как в регионах внедряются беспилотные технологии. Инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина, пишет ТАСС.
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Замминистра промышленности Василий Шпак отметил, что рейтинг поможет выявлять проблемы в законодательстве и распространять лучшие региональные практики на всю страну.
В пилотном рейтинге приняли участие 47 регионов. Лидерами стали Калужская, Рязанская, Самарская и Сахалинская области, а также Башкортостан. Уже со следующего года участие в рейтинге станет обязательным для всех регионов.
Оценка проводилась по двум основным критериям: насколько регион готов к внедрению дронов и в каких сферах экономики можно применять эти технологии. По итогам анализа стало ясно, что методику оценки нужно постоянно обновлять и использовать её для оценки работы губернаторов.