Минпромторг составил первый рейтинг регионов по уровню развития дронов

Замминистра промышленности Василий Шпак отметил, что рейтинг поможет выявлять проблемы в законодательстве и распространять лучшие региональные практики на всю страну.

В пилотном рейтинге приняли участие 47 регионов. Лидерами стали Калужская, Рязанская, Самарская и Сахалинская области, а также Башкортостан. Уже со следующего года участие в рейтинге станет обязательным для всех регионов.

Оценка проводилась по двум основным критериям: насколько регион готов к внедрению дронов и в каких сферах экономики можно применять эти технологии. По итогам анализа стало ясно, что методику оценки нужно постоянно обновлять и использовать её для оценки работы губернаторов.