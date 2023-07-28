Минпромторг утвердил новый перечень параллельного импорта

Осьмаков заявил, что работа над списком продолжается, и новый список может быть введен в ближайшие два-три месяца.

Весной прошлого года власти России легализовали параллельный импорт, потому что компании ушли, а спрос на их товары остался. Включение товаров в список происходит по принципу прекращения их поставок на российский рынок. В Минпромторге отдельно поясняют, что параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции, а предполагает ввоз оригинальных товаров просто по альтернативным каналам.