Наука и технологии
11:17, 30 декабря 2022
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Минпросвещения попросило школы блокировать иностранный трафик и не обновлять софт

Чтобы “бороться” с хакерами

Министерство просвещения России направило в региональные образовательные учреждения письмо, в котором предлагается отказаться от обновлений иностранного программного обеспечения. Об этом пишет "Коммерсантъ". Также там есть советы блокировать весь иностранный трафик и запретить скачивания с зарубежных сайтов.

Минпросвещения попросило школы блокировать иностранный трафик и не обновлять софт

Фото: Unsplash

Ведомство отмечает, что связано это с хакерами, которые могут добавлять в обновления "закладки" или вредоносные программы, которые могут поразить образовательную сферу.

Учреждениям предлагается, например, отказаться от обновлений и/или отключить неиспользуемые сервисы и веб-службы, убрать с сайтов зарубежные счетчики трафика.

Минпросвещения призывает также блокировать трафик с IP-адресов США или других недружественных стран.

Хакерские группы Anonymous и другие атакуют российские системы и пытаются получить к ним доступ, отмечает ведомство в письме. Поэтому, по мнению чиновник, вышеназванные меры должны этому помешать.

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