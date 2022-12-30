Минпросвещения попросило школы блокировать иностранный трафик и не обновлять софт

Ведомство отмечает, что связано это с хакерами, которые могут добавлять в обновления "закладки" или вредоносные программы, которые могут поразить образовательную сферу.

Учреждениям предлагается, например, отказаться от обновлений и/или отключить неиспользуемые сервисы и веб-службы, убрать с сайтов зарубежные счетчики трафика.

Минпросвещения призывает также блокировать трафик с IP-адресов США или других недружественных стран.

Хакерские группы Anonymous и другие атакуют российские системы и пытаются получить к ним доступ, отмечает ведомство в письме. Поэтому, по мнению чиновник, вышеназванные меры должны этому помешать.