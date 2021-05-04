Минстрой будет выбирать здания для ремонта с помощью искусственного интеллекта

По словам Егорова, ИИ будет анализировать данные, сообщать об изношенности коммуникаций и рекомендовать проведение ремонта. Система сможет сказать, когда стоит уменьшить давление в той или иной трубе.

Также замминистра сообщил, что в будущем в так называемых «умных городах» появится новый тип коммуникаций. Система сама будет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице. Это будет удобно для горожан, так как такая система будет способствовать снижению платежей. Кроме того, нововведение позволит улучшить экологическую ситуацию в городах. Когда именно будут внедрены такие системы, пока неясно.