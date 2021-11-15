Минуты Tele2 можно будет обменять на кофе

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Минуты Tele2 можно будет обменять на кофеВ «Шоколаднице»
Tele2 запустил акцию совместно с сетью кофеен «Шоколадница» в Москве и области. С 15 ноября можно обменять минуты по тарифу на стаканчик кофе с собой.
Как пишет Tele2 в своём пресс-релизе, на выбор доступны пять видов кофе: капучино и латте, американо, фильтр-кофе и эспрессо. Стоимость одного напитка составляет 250 минут. Чтобы совершить покупку, нужно зайти в личный кабинет или в приложение «Мой Tele2» и перейти в раздел «Управление минутами». Для получения промокода нужно нажать кнопку «Обменять минуты», выбрать «Кофе» и подтвердить обмен. После этого нужно показать промокод на кассе в кофейне. Число промокодов не ограничено, главное, чтобы хватило минут.
Данная услуга доступна более чем в 150 кофейнях сети «Шоколадница» в Москве и области. Полный список адресов доступен по этой ссылке. Также он есть в приложении «Мой Tele2».
Источник: Пресс-служба Tele2