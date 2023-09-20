Минюст США и Google поспорили из-за доступа к материалам антимонопольного дела

Решение было принято после обмена мнениями в зале суда, в ходе которого адвокаты Google выразили обеспокоенность тем, что Министерство юстиции размещает документы в Интернете, о чем судья Амит Мехта не знал. Судье предстоит принять решение о будущем онлайновом доступе к вещественным доказательствам.

Хотя Мехта не возражает против размещения документов, Министерство юстиции предложило заранее уведомить Google о своих планах, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Публичные судебные документы часто размещаются в Интернете во время судебных процессов, что иногда приводит к непреднамеренному раскрытию информации, чего IT-гигант не сильно желает.