Наука и технологии
13:20, 20 сентября 2023
1 мин.

Минюст США и Google поспорили из-за доступа к материалам антимонопольного дела

Угадайте, кто хочет их скрыть

Доступ к публично размещенным судебным документам по делу «США против Google» был закрыт Министерством юстиции на фоне спора о способе размещения файлов в Интернете.

Решение было принято после обмена мнениями в зале суда, в ходе которого адвокаты Google выразили обеспокоенность тем, что Министерство юстиции размещает документы в Интернете, о чем судья Амит Мехта не знал. Судье предстоит принять решение о будущем онлайновом доступе к вещественным доказательствам.

Хотя Мехта не возражает против размещения документов, Министерство юстиции предложило заранее уведомить Google о своих планах, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Публичные судебные документы часто размещаются в Интернете во время судебных процессов, что иногда приводит к непреднамеренному раскрытию информации, чего IT-гигант не сильно желает.

Новости партнеров
Новости партнеров