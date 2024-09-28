Минюст США начал расследование в отношении 30-летней Supermicro

После появления новостей о расследовании акции Super Micro, основанной в 1993 году, упали примерно на 12%. Расследование находится на ранней стадии, прокурор обратился к лицам, которые могут обладать соответствующей информацией. Super Micro недавно отложила подачу своего годового отчета, сославшись на необходимость оценки «внутреннего контроля над финансовой отчетностью».

Эта задержка произошла всего через день после того, как Hindenburg выдвинула свои обвинения, которые были подкреплены трехмесячным расследованием, включавшим интервью с бывшими старшими сотрудниками и изучение судебных документов. В ответ Super Micro опровергла обвинения, выдвинутые Hindenburg Research, подчеркнув свою приверженность «прозрачности и соблюдению нормативных требований».