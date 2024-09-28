Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2024, 12:00
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Минюст США начал расследование в отношении 30-летней Supermicro

На фоне обвинений Hindenburg Research
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Super Micro Computer в связи с обвинениями в «бухгалтерских манипуляциях» со стороны шорт-селлера Hindenburg Research, говорится в сообщении Wall Street Journal.
Минюст США начал расследование в отношении 30-летней Supermicro
© Ferra

После появления новостей о расследовании акции Super Micro, основанной в 1993 году, упали примерно на 12%. Расследование находится на ранней стадии, прокурор обратился к лицам, которые могут обладать соответствующей информацией. Super Micro недавно отложила подачу своего годового отчета, сославшись на необходимость оценки «внутреннего контроля над финансовой отчетностью».

Эта задержка произошла всего через день после того, как Hindenburg выдвинула свои обвинения, которые были подкреплены трехмесячным расследованием, включавшим интервью с бывшими старшими сотрудниками и изучение судебных документов. В ответ Super Micro опровергла обвинения, выдвинутые Hindenburg Research, подчеркнув свою приверженность «прозрачности и соблюдению нормативных требований».

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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