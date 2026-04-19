Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2026, 15:31
1 мин.

Минюст США отказался помогать Франции в уголовном расследовании против соцсети X

Расследование платформы вызвало разногласия
Министерство юстиции США встало на сторону платформы X, принадлежащей Илону Маску, в рамках уголовного расследования, которое ведет Франция. Как сообщают СМИ, американское ведомство охарактеризовало французский запрос как политически мотивированный.
Минюст США отказался помогать Франции в уголовном расследовании против соцсети X

© Ferra.ru

Франция начала проверку в июле, обвинив платформу в манипуляции алгоритмом и мошенническом извлечении данных. Позже в парижском офисе X прошли обыски, а Маску и бывшему гендиректору назначили допросы.

В письме Минюста США говорится, что дело может затрагивать вопросы регулирования цифровых сервисов через уголовное преследование и противоречить принципам свободы выражения мнений. Представитель xAI поблагодарил ведомство за отказ помогать французскому прокурору. В компании заявили об отсутствии нарушений и назвали расследование безосновательным. Франция также проверяет X на предмет распространения опасного контента.

Источник:Engadget
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#сша
,
#франция
,
#Илон Маск