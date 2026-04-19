Минюст США отказался помогать Франции в уголовном расследовании против соцсети X

Франция начала проверку в июле, обвинив платформу в манипуляции алгоритмом и мошенническом извлечении данных. Позже в парижском офисе X прошли обыски, а Маску и бывшему гендиректору назначили допросы.

В письме Минюста США говорится, что дело может затрагивать вопросы регулирования цифровых сервисов через уголовное преследование и противоречить принципам свободы выражения мнений. Представитель xAI поблагодарил ведомство за отказ помогать французскому прокурору. В компании заявили об отсутствии нарушений и назвали расследование безосновательным. Франция также проверяет X на предмет распространения опасного контента.