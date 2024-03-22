Генеральный прокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что Apple контролирует 70% американского рынка смартфонов, утверждая, что компания использует эту власть для контроля над разработчиками приложений и потребителями. Минюст США рисует это как борьбу за будущее технологий, в которой App Store и экосистема iPhone Apple выступают в качестве «барьера для инноваций».

Это не первый случай, когда правительство берется за дело технологического гиганта. Эксперты в области права видят параллели с успешным антимонопольным делом Минюста против Microsoft в 1998 году. Джон Ньюман, профессор права из Университета Майами, считает, что это дело «перспективное» и сосредоточено на предполагаемом подавлении Apple потенциальных будущих конкурентов, а не уже существующих соперников.

Apple утверждает, что ее закрытая экосистема способствует безопасности и конфиденциальности пользователей. Однако Минюст утверждает, что Apple выборочно применяет эти правила, нацеливаясь на разработчиков приложений, считающихся угрозой конкуренции.

В качестве доказательства Минюст США приводит успехи Microsoft после антимонопольного разбирательства. После предъявления антимонопольных обвинений Microsoft диверсифицировала свою деятельность и внедрила новые технологии, став в итоге самой дорогой компанией в мире. Могут ли подобные изменения произойти с Apple? Покажет время.