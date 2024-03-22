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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 18:42
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Минюст США подал иск против Apple: производитель iPhone подавляет инновации

И другие аргументы
Новым шагом, имеющим серьезные последствия для технологической индустрии, Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Apple. В иске, поддержанном 15 штатами и округом Колумбия, Apple обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке с целью подавить конкуренцию и выжать больше денег из разработчиков и потребителей.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что Apple контролирует 70% американского рынка смартфонов, утверждая, что компания использует эту власть для контроля над разработчиками приложений и потребителями. Минюст США рисует это как борьбу за будущее технологий, в которой App Store и экосистема iPhone Apple выступают в качестве «барьера для инноваций».

Это не первый случай, когда правительство берется за дело технологического гиганта. Эксперты в области права видят параллели с успешным антимонопольным делом Минюста против Microsoft в 1998 году. Джон Ньюман, профессор права из Университета Майами, считает, что это дело «перспективное» и сосредоточено на предполагаемом подавлении Apple потенциальных будущих конкурентов, а не уже существующих соперников.

Apple утверждает, что ее закрытая экосистема способствует безопасности и конфиденциальности пользователей. Однако Минюст утверждает, что Apple выборочно применяет эти правила, нацеливаясь на разработчиков приложений, считающихся угрозой конкуренции.

В качестве доказательства Минюст США приводит успехи Microsoft после антимонопольного разбирательства. После предъявления антимонопольных обвинений Microsoft диверсифицировала свою деятельность и внедрила новые технологии, став в итоге самой дорогой компанией в мире. Могут ли подобные изменения произойти с Apple? Покажет время.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#Apple
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#сша